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Политика16 октября 2022 15:39

Власти Запорожья заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Украина осознала бесперспективность своих попыток и сосредоточила силы в другом месте, отметили в ВГА региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожья заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Власти Запорожья заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и теперь намерены форсировать Днепр с западной стороны Каховского водохранилища, заявил главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Теперь, осознав бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища», – сказал он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время Украина готовит операцию, сосредоточив свои силы в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также Покровское в Днепропетровской области, сообщил Рогов. По его словам, там было замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ВГА Запорожья заявили, что Киев вынашивает планы форсирования Днепра и захвата ЗАЭС.

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче ЗАЭС под управление РФ.