Госдеп сообщил, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты поставляют в Европу 70% от своего экспорта сжиженного природного газа (СПГ), заявил помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

«США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в этом году. 70% нашего экспорта направлены в Европу», – сказал представитель Госдепа в интервью телеканалу bTV.

По мнению Пайетта, Европа успешно пройдет зимний отопительный сезон при «гарантированной и солидной поддержке США». Он отметил, что она уже существенно укрепила энергетическую безопасность.

Ранее сообщалось, что Великобритания стремится заключить долгосрочный договор о поставках сжиженного природного газа из США в связи с возможным влиянием энергетического кризиса на экономику страны.

Как писал сайт KP.RU, Министерство энергетики США в марте этого года разрешило экспорт СПГ в Европу из двух терминалов компании Cheniere Energy на побережье Мексиканского залива.