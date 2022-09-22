Британия решила покупать газ в США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания стремится заключить долгосрочный договор о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатаов в связи с обеспокоенностью влиянием энергетического кризиса на экономику страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Целевая группа британского правительства запрашивает у экспортеров СПГ предложения о поставках внутренним покупателям по контрактам, рассчитанным на 20 лет", - говорится в публикации.

В каких именно объемах Лондон намерен закупать газ, пока не ясно.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще до избрания британским премьер-министром Лиз Трасс заявила, что в случае победы на выборах одобрит выдачу лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения там новых месторождений.

Журналисты утверждают, что Трасс намерена одобрить примерно 130 лицензий. Однако специалисты заявляют, что это не поможет быстро снизить стоимость энергоресурсов.

Напомним, британский регулятор рынка газа и электричества Ofgem бьет тревогу. По его подсчётам, из-за глобального роста стоимости энергоносителей типичная британская семья потратит по итогам года почти вдвое больше денег на оплату ЖКХ.