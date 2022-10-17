РИА Новости: группу украинских разведчиков взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области Фото: REUTERS

На Сватовском направлении группа украинских разведчиков в составе шести человек попала в плен — о подробностях рассказал один из её участников, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

Разведгруппу взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.

"Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен", — сказал он РИА Новости.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Минобороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские военнослужащие обращаются со всеми украинскими военнопленными в соответствии с нормами гуманитарного права. Как сообщил генерал-полковник, украинские пленные содержатся в достойных условиях: их обеспечивают трехразовым питанием и оказывают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Какое-либо насилие или психологическое давление к ним не применяется, кроме того, каждому пленному предоставляется возможность связаться с родственниками, отметил Мизинцев.

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