Военная спецоперация на Украине 17 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года.

В течение суток Вооруженные силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Российские войска за сутки на Запорожском направлении овладели господствующими высотами возле населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военных, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами

Кроме того, российские военные за сутки в ожесточенных боях удержали позиции на криворожском направлении, нанеся существенные потери противнику - уничтожено более 250 украинских военных.