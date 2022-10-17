Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс Фото: REUTERS

Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост.

Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс. «Я думаю, игра окончена», — заявил он в ответ на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли премьер «выжить». Блант считает, что руководство партией следует передать «комбинации» из бывшего главы минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников. Смелый план реформ в экономике, предложенный ею, оказался слишком смелым – четверть триллиона фунтов стерлингов, которые нужны для его выполнения, оказались ничем не подкреплены, а сами реформы даже не прошли экспертной оценки.

Уже в самом начале своей реализации этот «суперплан» обрушил рынок госдолга, расшатал пенсионную систему страны, уронил курс фунта и заставил казначейство срочно включить н мощность печатный станок в попытке нивелировать неумелое вмешательство в экономику, а также, чтобы выручить правительство.