Украинские СМИ сообщили, что потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей Фото: pixabay.com

На Украине вновь подорожали куриные яйца — цена за десяток начинается от 80 гривен (135 рублей). Производители считают, что страна столкнулась с этой неожиданной проблемой в связи с потерей Киевом Херсонской области и ее вхождением в состав России.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», из-за боевых действий предприятия в Донецкой и Харьковской областях прекратили свою деятельность и сократили производство.

В Херсонской области находится птицекомплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителей яиц на Украине. Поставщики яиц начали повышать оптовые цены на эту продукцию.

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2022-м территорию Украины Евросоюз оккупировать не стал, поскольку Киев сам ему продался с потрохами, но из Украины сейчас ускоренными темпами вывозятся зерно, овощи и прочие продукты питания. Более того, судьба украинских продовольственных запасов, которые оцениваются в 20 миллионов тонн, живо обсуждается европейскими политиками.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.