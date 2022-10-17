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В мире16 октября 2022 23:58

Украинские СМИ сообщили, что потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей

В Херсонской области находится птицекомплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителей яиц на Украине
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Украинские СМИ сообщили, что потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей

Украинские СМИ сообщили, что потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей

Фото: pixabay.com

На Украине вновь подорожали куриные яйца — цена за десяток начинается от 80 гривен (135 рублей). Производители считают, что страна столкнулась с этой неожиданной проблемой в связи с потерей Киевом Херсонской области и ее вхождением в состав России.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», из-за боевых действий предприятия в Донецкой и Харьковской областях прекратили свою деятельность и сократили производство.

В Херсонской области находится птицекомплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителей яиц на Украине. Поставщики яиц начали повышать оптовые цены на эту продукцию.

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2022-м территорию Украины Евросоюз оккупировать не стал, поскольку Киев сам ему продался с потрохами, но из Украины сейчас ускоренными темпами вывозятся зерно, овощи и прочие продукты питания. Более того, судьба украинских продовольственных запасов, которые оцениваются в 20 миллионов тонн, живо обсуждается европейскими политиками.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.