Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Юрист Елена Кудерко заявила, что неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом. По ее словам, если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно.

"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей", - пояснила она в беседе с "Праймом".

Подвал многоэтажного дома считается не предназначенным для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом, подчеркнула она.

Напомним, согласно закону, запрещено использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и прочего. По большей части это касается, конечно, коммерческих организаций, которые устраивают свою склады, где им вздумается.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что при изготовлении домашней консервации стоит отдать предпочтение заготовкам со специями, оливковым маслом и свести к минимуму добавление соли. Врач также порекомендовал отказаться от заготовок, которые необходимо варить в рассоле, так как любые подобные консервы увеличивают количество соли.