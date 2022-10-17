The Washington Post: идеи Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье The Washington Post.

"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин – Прим. ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", - отмечается в публикации.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос RT об изменении традиционных ценностей на Западе и широком распространении культуры отмены. Путин заявил, что бороться с «мракобесием» Запада нужно поддержкой традиционных ценностей

Ранее венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития.