НАТО начинает ядерные учения 17 октября

Масштабные ядерные учения НАТО будут проходить на протяжении нескольких дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные НАТО с 17 октября 2022 года начинают проведение масштабных ядерных учений. Об этом информирует руководство Североатлантического альянса, уточняя, что данные учения пройдут примерно в 1 тысяче километров от российских границ.

Учения носят название Steadfast Noon («Стойкий полдень») и продлятся порядка двух недель. Предполагается, что учения завершатся 30 октября нынешнего года.

В них, как утверждают в Североатлантическом альянсе, будут задействованы 14 стран, входящих в состав блока НАТО, и 60 различных военных самолетов.

Представители НАТО на официальном уровне подчеркивают, что учения носят плановый характер и не направлены против РФ. Кроме того, известно, что в ходе учений военные стран НАТО не будут использовать боевое оружие.

В министерстве иностранных дел РФ заявляют, что подобные учения проходят ежегодно и на сегодняшний день никаких особых опасений действия НАТО у Москвы не вызывают. Как заявлял замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, ни о какой "чрезвычайщине" в ситуации с учениями речи не идет, поэтому особых поводов для беспокойств пока нет.

Ранее директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин сообщил Радио "КП" о том, что в предстоящих ядерных учениях НАТО есть сразу несколько моментов, которые могут насторожить России. Так, одним из подобных обстоятельств является планируемое участие в учениях стран, не имеющих своего ядерного арсенала.

"То есть предполагается, что они будут участвовать в процедуре ядерного сдерживания, вплоть до применения ядерного оружия. В том числе и такие государства, поведение которых в последнее время настораживает, как, например, Польша", - отмечает эксперт.