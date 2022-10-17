Евросоюз готовится установить потолок цен на весь импортируемый газ

Евросовет обсудит потолок цен на весь импортируемый газ Фото: REUTERS

Европейский союз вынес на согласование чрезвычайный механизм, который предусматривает потолок цен на весь импортируемый в ЕС газ. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, обсуждение деталей проекта запланировано на заседании Евросовета, которое состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Инициаторы проекта полагают, что такая мера позволит преодолеть энергетический кризис странам, входящим в Евросоюз.

Журналисты уточняют, что государства ЕС на данный момент не могут определиться с максимальной стоимостью импортируемого голубого топлива.

Как ранее писал сайт KP.RU, главы Минэнерго 15 стран Европейского союза выступили с инициативой ввести потолок цен на весь газ, импортируемый в ЕС.

По оценкам министров, такая мера позволит справиться с высокой инфляцией и стабилизировать ситуацию с перебоями поставок энергоносителей.

Предложение поддержали чиновники из Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции и Хорватии.