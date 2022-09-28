Министры энергетики 15 стран Евросоюза поддержали потолок цен на импортный газ

Евросоюз рассматривает вариант ввести потолок цен на весь импортный газ Фото: REUTERS

Главы Минэнерго 15 стран Европейского союза выступили с инициативой ввести потолок цен на весь газ, импортируемый в ЕС. Об этом сообщает бельгийское издание LeSoir.

По оценкам министров, такая мера позволит справиться с высокой инфляцией и стабилизировать ситуацию с перебоями поставок энергоносителей.

Предложение поддержали чиновники из Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции и Хорватии, говорится в публикации.

В обращении также указывается на необходимости рассмотреть данное предложение на экстренной встрече в Брюсселе 30 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Еврокомиссия в среду, 28 сентября, проведет брифинг для представителей стран Европейского союза, на котором озвучит предложения по новому пакету антироссийских санкций, который, предположительно, будет включать потолок цен на российскую нефть.

Напомним, еще в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу.