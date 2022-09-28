Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 сентября 2022 8:57

Министры энергетики 15 стран Евросоюза поддержали потолок цен на импортный газ

LeSoir: Министры энергетики 15 стран Евросоюза поддержали потолок цен на импортный газ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Евросоюз рассматривает вариант ввести потолок цен на весь импортный газ

Евросоюз рассматривает вариант ввести потолок цен на весь импортный газ

Фото: REUTERS

Главы Минэнерго 15 стран Европейского союза выступили с инициативой ввести потолок цен на весь газ, импортируемый в ЕС. Об этом сообщает бельгийское издание LeSoir.

По оценкам министров, такая мера позволит справиться с высокой инфляцией и стабилизировать ситуацию с перебоями поставок энергоносителей.

Предложение поддержали чиновники из Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции и Хорватии, говорится в публикации.

В обращении также указывается на необходимости рассмотреть данное предложение на экстренной встрече в Брюсселе 30 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Еврокомиссия в среду, 28 сентября, проведет брифинг для представителей стран Европейского союза, на котором озвучит предложения по новому пакету антироссийских санкций, который, предположительно, будет включать потолок цен на российскую нефть.

Напомним, еще в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу.