Народная милиция ЛНР сообщила о возвращении из украинского плена 11 военных

Пленные военнослужащие вернулись в ЛНР Фото: REUTERS

11 военнослужащих вернулись в Луганскую народную республику в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР в своем телеграм-канале в понедельник, 17 октября 2022 года.

Военных доставили в госпиталь для реабилитации и оказания медицинской помощи после истязаний в украинском плену. С ними работают специалисты, которые определят физическое и морально-психологическое состояние пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 13 октября 2022 года в министерстве обороны России сообщили о новом обмене военнопленными между РФ и Украиной. Отмечается, что в результате обмена в РФ из украинского плена были возвращены 20 российских военнослужащих.

Другой обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября нынешнего года. Благодаря нему вернулись в нашу страну 55 военнослужащих.