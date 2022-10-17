Премьер Шмыгаль сообщил, что на Украине обесточены сотни населенных пунктов

Электроснабжение сотен населенных пунктов Украины нарушено Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Сотни населенных пунктов на Украине обесточены в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале в понедельник, 17 октября 2022 года.

По его словам, ударам подверглись объекты энергетики трех областей – Киевской, Днепропетровской и Сумской.

Чиновник добавил, что специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и призвал население сократить потребление электричества.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские журналисты и чиновники сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах. В числе городов, в которых зафиксированы возможные удары по критической инфраструктуре, называют Киев и Одессу. Кроме того, в целом ряде населенных пунктов Незалежной объявлена воздушная тревога. Речь идет не менее, чем о семи областях государства.