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Политика17 октября 2022 10:04

Премьер Шмыгаль сообщил, что на Украине обесточены сотни населенных пунктов

Чиновник утверждает, что нанесены удары по энергетической инфраструктуре трех областей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Электроснабжение сотен населенных пунктов Украины нарушено

Электроснабжение сотен населенных пунктов Украины нарушено

Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Сотни населенных пунктов на Украине обесточены в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале в понедельник, 17 октября 2022 года.

По его словам, ударам подверглись объекты энергетики трех областей – Киевской, Днепропетровской и Сумской.

Чиновник добавил, что специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и призвал население сократить потребление электричества.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские журналисты и чиновники сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах. В числе городов, в которых зафиксированы возможные удары по критической инфраструктуре, называют Киев и Одессу. Кроме того, в целом ряде населенных пунктов Незалежной объявлена воздушная тревога. Речь идет не менее, чем о семи областях государства.