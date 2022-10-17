В Киеве и Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

После высокоточных ударов по объектам инфраструктуры Украины власти Незалежной в очередной объявляют воздушную тревогу. Украинские журналисты и чиновники сообщают о взрывах сразу в нескольких регионах. Что происходит в Киеве и других городах страны 17 октября 2022 читайте в обзоре KP.RU.

Где объявлена Воздушная тревога на Украине 17 октября 2022 года

Звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах. В их числе называются Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Черкасская области.

Что известно о взрывах на Украине 17 октября 2022 года

Данные о взрывах в украинских регионах подаются местными властями скупо, с небольшим количеством фактов. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центре украинской столицы прогремело четыре взрыва. По его словам, речь идет о Шевченковском районе города. Информации о разрушениях не приводится.

Сведения о других взрывах на Украине 17 октября 2022 года также скромны. Согласно данным депутата Верховной Радев Алексея Гончаренко, громкие хлопки слышны в Одессе. Местные журналисты утверждают, что причиной взрывов якобы стали "прилеты". Какие именно объекты инфраструктуры повреждены, не уточняется.

Жителей Днепропетровской области Украины предупредили об экстренных отключениях электричества. Об этом сообщил Сергей Коваленко — генеральный директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК.