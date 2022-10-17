Клиенты Банка ДОМ.РФ стали чаще пользоваться онлайн услугами при оформлении ипотеки

Дистанционный сервис позволяет получить займ без предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки Фото: Shutterstock

Банк ДОМ.РФ проанализировал, как ипотечные клиенты финучреждения, оформляют кредит. Каждый второй заемщик, подавая заявку на ипотеку, подтверждает доход и трудоустройство в электронном формате. По данным банка, с начала этого года сервисом воспользовались около 13,5 тысяч клиентов: объем сделок 65 млрд рублей, что на треть больше аналогичного показателя на октябрь прошлого года.

С дистанционными сервисами заемщик может не предоставлять копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ с подтверждением доходов. Оба документа заменяет выписка из Пенсионного фонда — ее клиенты заказывают через сотрудника банка.

— Популярность онлайн услуг при оформлении ипотеки, таких как подтверждение дохода и регистрация в Росреестре, растет. Интерес к онлайн-подтверждению кредитоспособности в электронном формате существенно вырос на пике пандемии. Безусловно, это связано и с возможностью сэкономить – дистанционный способ дает скидку к ставке в размере 0,5 п.п., – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Больше всего сервис востребован у клиентов, которые берут займ по программе ипотеки для IT-специалистов. Здесь доля электронного подтверждения сделок составляет около 90%. При рефинансировании – в 77% случаев. В случае со стандартной рыночной ипотекой, а также «Дальневосточной» и ипотеке с господдержкой — порядка 50%. Онлайн подтверждением дохода пользуются в рамках «Семейной ипотеки» – 42%, по программе на вторичном рынке – каждый третий кредит.

Наибольший рост популярности дистанционного сервиса в 2022 году специалисты Банка ДОМ.РФ отмечают в Волгоградской области (в 6 раз), Краснодарском крае (в 4 раза), Вологодской (в 2,5 раза), Челябинской и Ростовской областях (почти вдвое). Банк также напомнил, что заявку на ипотечное кредитование можно оставить в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.