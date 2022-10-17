Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников озвучил прогноз курса рубля на период до 2025 года.

На заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам руководитель ведомства сообщил, что рубль по отношению к доллару ослабнет до 72,2 рубля.

"При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - добавил Решетников.

Как ранее писал сайт KP.RU, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду, 12 октября 2022 года, поднялся выше 64 рублей, что произошло впервые с 7 июля текущего года. Аналогичную планку преодолел и доллар. По данным на 14:00 (мск) 17 октября американская валюта торгуется по 61,7 рубля, европейская – по 60,5 рубля.