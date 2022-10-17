Умерла Мария Салуд Рамирес Кабальеро - прототип бабушки из мультфильма "Тайна Коко" Фото: из социальной сети

Мария Салуд Рамирес Кабальеро - прототип бабушки Коко в мультфильме «Тайна Коко», скончалась в возрасте 109 лет. Правительство штата Мичоакан через министра туризма Роберто Монроя Гарсию опубликовало новость о смерти мамы Коко в издании Excelsior. Церемония прощания состоялась накануне, 16 октября, а похороны пройдут 18 октября 2022 года.

“Я глубоко сожалею о смерти доньи Марии Салуд Рамирес Кабальеро, мамы Коко, неутомимой женщины и прекрасного примера жизни, которая была источником вдохновения для этого любимого персонажа, прославившегося на весь мир. Мои молитвы посвящены ее вечному упокоению и о том, чтобы ее семья обрела мир и спокойствие”, - написал в запрещенном в России Facebook (принадлежащим компании Meta, признанной экстремистской организацией) Роберто Монро Гарсия.

О причинах смерти Марии Салуд не разглашается. Недавно в соцсетях родственники рассказали о 109-летии со дня рождения, которое они отметили 16 сентября 2022 года. На день рождения к “Маме Коко” съехались фанаты и туристы со всего мира.

С момента премьеры фильма "Тайна Коко" в 2017 году дом Марии Салуд, расположенный в поселке Санта-Фе-де-ла-Лагуна в муниципалитете Эронгарикуаро, был открыт для посетителей. Популярность мексиканская бабушка обрела после того, как ее родственники и соседи поделились в соцсетях ее фотографией и рассказали, что она стала “вдохновением” для режиссера, создавшего фильм “Тайна Коко”.

Во время визита в Мексику продюсеры Disney-Pixar и режиссер Ли Анкрич встретили Марию Салуд. Общение с ней вдохновили их на разработку персонажа фильма. Представителей студии тронула мичоаканская традиция “Ночи мертвых”, и они решились на создание фильма, раскрывающего ценность семьи и важность памяти о поколениях.

В духе традиций “Ночи мертвых” отныне будут вспоминать и “Маму Коко”. Согласно поверьям, недавно умершие родственники в свою первую “Ночь мертвых” возвращаются в дом, поэтому алтарь Марии Салуд будет стоять в доме ее семьи, а не на кладбище. Тот, кто хочет посетить ее алтарь, согласно обычаям, должен спросить разрешения у ее семьи и принести подношение, которое должно включать свечу, чтобы оставить ее на месте поминания и, таким образом, разделить горе родственников по поводу ухода Мама Коко.

Disney работал над созданием мультфильма «Тайна Коко» в течение шести лет. Музыку для фильма написал Майкл Джаккино, обладатель «Оскара» и «Грэмми». В 2018 году мультфильм получил «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая полнометражная анимационная картина, а также был удостоен премий Critics choice awards и Annie.

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