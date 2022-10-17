В Норвегии четверо россиян арестованы за съемку охраняемых объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Норвегии арестовала четверых граждан России за незаконную съемку охраняемых объектов. Россияне фотографировали их в северной губернии Нурланн.

По информации телеканала NRK, трое мужчин и женщина были задержаны в прошлый вторник, 11 октября в городе Мушёэн в ходе проверки автомобиля с российскими номерами. При обыске у них были обнаружены камеры с фотографиями охраняемых объектов. Спустя три дня суд разрешил взять россиян под стражу на семь дней.

Сами задержанные рассказали полицейским, что приехали в Норвегию как туристы. Какие именно объекты они фотографировали, не уточняется, однако сообщается, что неподалеку от Мушёэна расположен лагерь Древьямоэн, находящийся в ведомстве организации тылового обеспечения Вооруженных сил страны.

Как писал сайт KP.RU, власти Норвегии могут ввести запрет на въезд туристов из России, аналогичный тому, который ввела Финляндия. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмили Энгер Мель.