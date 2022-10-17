СК России проверит информацию о вербовке подростков украинскими спецслужбами
Фото: Олег ЗОЛОТО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков для совершения терактов.
«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России проверить информацию о том, что украинские спецслужбы начали вербовать подростков для совершения терактов», – рассказали журналистам в ведомстве.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение, добавили в СК России.
Напомним, ранее в МВД Луганской народной республики сообщили, что спецслужбы Украины завербовали подростка из ЛНР для убийства главы сельского совета. Как заявили в ведомстве, в Кременском районе гражданину 2005 года рождения предложили убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить билет в Европу.
До этого в МВД ЛНР заявили, что украинские спецслужбы вербуют жителей республики для участия в диверсиях.