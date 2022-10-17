МИД ЕС утвердил шестой транш помощи Киеву и тренировочную миссию для украинских солдат в Европе Фото: REUTERS

Главы МИД ЕС окончательно утвердили новый шестой транш военной помощи Киеву на сумму в 500 миллионов евро. Об этом говорится на сайте Европейского Совета. Также среди опубликованных заявлений речь идет об организации тренировочной миссии для украинских солдат на территории Евросоюза.

"Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил… С учетом нового шестого транша в размере 500 миллионов евро, общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 миллиарда евро", - говорится в документе.

Уточняется, что 490 млн евро выделяются на военную технику для достижения целей, сформулированных властями Украины, а также 10 млн евро, предназначенные для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, и топливо.

"В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", - указывается в заявлении Совета ЕС.

Напомним, немецкие издания 9 октября 2022 года сообщали, что около 15 тысяч украинских военных запланировано обучить в рамках создаваемой тренировочной миссии Евросоюза для Вооруженных сил Украины.