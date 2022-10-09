ЕС предполагает обучить 15 тыс. украинских военных

Евросоюз намерен обучить 15 тысяч украинских военных в рамках тренировочной миссии. Фото: REUTERS

Около 15 тысяч украинских военных запланировано обучить в рамках создаваемой тренировочной миссии Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет в воскресенье 9 октября газета Welt am Sonntag. В то же время Украина запрашивала обучение 50 тысяч военнослужащих, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

Мандат миссии рассчитан на два года, говорится в публикации. Одна из ее штаб-квартир будет расположена в Польше, вторая в Германии.

Напомним, Министерства иностранных дел стран «Веймарского треугольника» (Франция, Германия и Польша) предложили создать специальную европейскую комиссию по обучению в Евросоюзе военных Вооруженных сил Украины. Кроме прочего, миссия будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники.

Позднее глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предполагает с 17 октября начать тренировочную миссию для украинских военных.

Также сообщалось, что по планам обучающей миссии будет подготовлено спецподразделение из 3 000 украинских солдат, которое будет осваивать особые боевые навыки для командиров и курсы для саперов.