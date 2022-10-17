Илон Маск спрогнозировал ядерную войну после потери Россией Крыма

Американский предприниматель Маск заявил, что потеря Крыма Россией станет причиной Третьей мировой войны Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем Twitter, что Россия предпочтет использовать ядерное оружие, нежели потерять Крым. Он уверен, что при этом США ответят на действия РФ, и начнется Третья мировая война, которая сотрет с лица Земли цивилизацию.

"Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять? Если в ответ мы ударим атомным оружием по России, они ударят по нам, и мы в состоянии Третьей мировой войны", - предположил Маск.

Он отметил, что Крым для России все равно, что Гавайи для США. Аналогия заключается в том, что полуостров и острова являются стратегически важными субъектами в вопросе национальной безопасности страны.

"Нравится это некоторым или нет, но Россия считает Крым своей основной частью, поскольку Крым, являясь местом базирования южного военно-морского флота, имеет критически важное значение для национальной безопасности России", - написал Маск.

Ранее заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев рассказывал, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие. По его словам, РФ могла бы ответить ядерным ударом на старт ядерных ракет противника или применение им ядерного оружия. Также замглавы Совета Безопасности считает допустимым применение ядерного оружия в случае совершения какой-либо страной действий, угрожающих существованию Российской Федерации.