Минобороны РФ сообщило о возвращении с Украины 110 российских военнопленных Фото: Александр КОЦ

Россия и Украина вновь обменялись военнопленными, российской стороне были переданы 110 человек, сообщает Министерство обороны РФ.

«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», – сказано в Telegram-канале ведомства.

РФ в свою очередь передала Украине 108 женщин-военнослужащих ВСУ. Отмечается, что две гражданки Украины перед обменом отказались возвращаться домой и пожелали остаться в России. Освобожденные россияне будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, сейчас им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что 17 октября 2022 будет проведен новый масштабный обмен пленными с Украиной. Предполагается, что он пройдет по формуле 110 на 110