Канада ввела санкции против корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады расширили санкции в отношении России, внеся в санкционный список 34 физических и одно юридическое лицо. Кроме прочих под санкции попал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в связи с попыткой России аннексии украинской территории. В течение многих лет Кремль стремился подорвать территориальную целостность Украины с помощью государственных СМИ и доверенных лиц, которые повторяют антиисторические тезисы президента Путина и заведомо ложные юридические претензии», – сказано на сайте правительства Канады.

В сообщении утверждается, что попавшие под санкции лица причастны к распространению ложной информации и пропаганды, а также помогают Москве «подрывать принципы государственного суверенитета» Украины. Помимо Коца в санкционный перечень попали обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, ведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Кроме того, ограничения введены против телеканала «Звезда».

Напомним, в мае этого года Великобритания ввела санкции против военкоров "КП" Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Россия ответила на очередной пакет западных санкций включением в черный список 87 граждан Канады.