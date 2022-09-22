Российский МИД опубликовал "стоп-лист" канадских граждан в ответ на антироссийские санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия внесла в «стоп-лист» 87 граждан Канады. Это сделано в ответ на антироссийские санкции, сказано в сообщении российского МИД. Список канадских граждан, которым запрещен въезд в Россию на постоянной основе, опубликован на сайте дипломатического ведомства РФ в четверг 22 сентября.

В их числе 21 глава канадский провинций и территорий. Также в стоп-лист вошли руководители компаний, которые поставляют киевскому режиму вооружения и технологии, которые могут быть применены не по прямому назначению в военных целях. В «черный список» попал ряд военных чиновников Канады и членов их семей. Кроме того, в него внесены журналисты и активисты различных структур и организаций, поддерживающих нацизм на Украине.

Напомним, Канада ввела уже несколько пакетов антироссийских санкций. Так, в августе сайт KP.RU писал, что Канада вводит новые санкционные ограничения в отношении еще 62 российских физических лиц, а также одной организации оборонного сектора.

Ранее сообщалось, что российские карты «Мир» перестали принимать в Турции, Казахстане, Армении и Вьетнаме.