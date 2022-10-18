Умер один из крупнейших ученых в области ядерной энергетики Ашот Саркисов Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Один из крупнейших в мире ученых в сфере ядерной энергетики, один из создателей отечественного атомного военно-морского флота, академик Российской академии наук Ашот Саркисов умер в возрасте 98 лет.

«Более 30 лет деятельность Ашота Аракеловича была неразрывно связана с Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук», — говорится в сообщении на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН).

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, на 94-м году умер Юрий Трутнев, выдающийся советский и российский ученый-физик, доктор технических наук, академик Российской академии наук (РАН). Юрий Трутнев успешно трудился до последних дней своей жизни, его имя «навсегда вписано в историю атомной науки», а в памяти всех, кто его знал, он останется «как яркий и самобытный ученый, неутомимый исследователь, человек высоких нравственных принципов и государственного мышления».

СПРАВКА «КП»

Саркисов внес большой вклад в исследования основных физических процессов в ядерных энергетических установках. Результаты его работ помогли создать динамическую теорию ядерного реактора, что в свою очередь привело к появлению информационно-статистических моделей и методологии создания автоматической аварийной защиты судовых ядерных энергетических установок.

Созданная ученым методология применялась при проектировании нескольких поколений советских и российских атомных ледоколов, а также плавучих атомных станций, первая из которых создана в России.