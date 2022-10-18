Губернатор Краснодарского края Кондратьев опроверг информацию о том, что самолет в Ейске был с боеприпасами Фото: Соцсети

Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьев опроверг информацию о том, что самолет в Ейск был с боеприпасами.

"То, что боеприпасы взрывались, - чего только в интернете не пишут. Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы (повреждена - ред.)", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Также Кондратьев заявил, что в данный момент устанавливаются все жители этого дома.

Напомним, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО в районе города Ейск потерпел крушение самолет Су-34. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в российском военном ведомстве.