Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13 человек Фото: Соцсети

В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, заявил помощник главы Минздрава

МЧС России подтверждает, что в ходе поисково-спасательных работ в Ейске обнаружены тела еще 10 погибших - общее число погибших достигло 13.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что двое пострадавших при взрыве дома в Ейске погибли на месте, а еще одна женщина скончалась в больнице, получив несовместимые с жизнью ожоги.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.