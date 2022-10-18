Частичное отключение электричества произошло в Николаевской области Украины

Частичное отключение электричество произошло в Николаевской области Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В украинском Николаеве отключилось электричество. Энергии нет и в ряде населенных пунктов Николаевской области, пишет ТАСС со ссылкой на местный канал "Общественное ТВ".

Отмечается, что с чем связано отключение, пока неизвестно.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, власти Николаевской, Одесской и Полтавской областей объявили 17 октября о воздушной тревоге. До этого Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.