В Google объяснили причину блокировки YouTube-канала Совета Федерации России

Google объяснил блокировку канала Совета Федерации на YouTube соблюдением законов о санкциях Фото: REUTERS

Компания Google обосновала причину блокировки YouTube-канала Совета Федерации России тем, что ведомство, как и многие другие структуры РФ попали под антироссийские санкции, и платформа вынуждена соблюдать законы об ограничениях для российских медиаресурсов. Об этом сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры", - заявили в Google.

Официальные аккаунтов Совфеда РФ существовали на YouTube более восьми лет. В общей сложности на них было подписано более 200 000 подписчиков и опубликовано свыше 20 000 видеозаписей.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что глава профильной комиссии Совета Федерации по информационной политике, телеведущий Алексей Пушков направит в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор обращение с просьбой рассмотреть вопрос о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.