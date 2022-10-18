В Кремле назвали максимальное число мобилизованных

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил указ президента России Владимира Путина о числе мобилизованных, уточнив, что документ подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, а о превышении данного показателя не может идти речи.

«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», - заявил представитель Кремля во вторник, 18 октября, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера также сказал о том, что заявление Путина или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в России на сегодняшний день не планируется.

Напомним, российский президент подписал указ о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Как писал сайт KP.RU, в тот же день Министерство обороны Российской Федерации уточнило категории граждан, непопадающих под данный вид мобилизации. В списке указали сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.