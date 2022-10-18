Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 октября 2022 9:45

Песков ответил на вопрос о покупке беспилотников у Ирана

Песков заявил, что в Кремле нет данных о покупке беспилотников у Ирана
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистах по поводу слухов о том, что Минобороны РФ закупило беспилотные летательные аппараты у Ирана.

Официальный представитель Кремля уточнил, что не располагает подобными данными и рекомендовал обращаться по подобным темам непосредственно к представителям российского оборонного ведомства.

"Мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России. Внешнеполитическое ведомство указало, что Москва якобы использует беспилотники иранского производства для ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной, и призвало Тегеран прекратить поставки.