МИД Украины обвинил Иран в военной помощи России Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов», — подчеркнули в украинском МИД.

Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что Россия якобы продолжает вести с Ираном переговоры о закупке Москвой беспилотных летательных аппаратов у Тегерана для их дальнейшего применения во время специальной военной операции на Украине. О планах иранской стороны поставить РФ до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что The Washington Post в последнее время публикует много вбросов. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на сообщение американского издания, о том, что Тегеран якобы отправил Москве первую партию беспилотников.