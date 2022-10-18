Глава МИД Украины анонсировал обращение к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во вторник, 18 октября, Киев намерен официально обратится к Израилю с просьбой предоставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кулеба напомнил, что днем ранее, 17 октября, он обратился к странам Европейского союза с аналогичной просьбой, отметив, что эту тему «постоянно поднимает» президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны страны.

«Мы также обращаемся к США и все активно работаем над этой темой. Еще одна новость по этому вопросу. Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на прошлой неделе, 12 октября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил систему ПВО IRIS-T из Германии, добавив, что «на подходе» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.