Автолюбителям рассказали, что делать, если в машину врезался водитель без ОСАГО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что нужно делать, если в машину врезался автомобиль без полиса ОСАГО. По его словам, компенсации придется самостоятельно добавиться через суд.

Как отметил специалист в беседе с "Газета.ru", первым делом необходимо получить протокол о случившемся ДТП, его составит сотрудник ГИБДД. Далее нужно обратиться в компанию по оценке ущерба и лишь уже после подавать судебный иск.

По его словам, оповещать свою страховую компанию о таком ДТП нет никакого смысла, так как далее все урегулирование пойдет вне системы ОСАГО.

Ранее Life.ru рассказывал, что полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 13 сентября стал дороже для аварийных водителей.

Кстати, автомобилистов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей освободили от полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) до 1 января 2024 года, передает телеканал "360".

ОСАГО, или обязательное страхование автогражданской ответственности, — это, проще говоря, страховка, которая компенсирует ущерб, причиненный водителем другим участникам движения. Согласно Федеральному закону № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года, все автомобилисты обязаны заключать договор ОСАГО . Рассказываем, как работает ОСАГО, где и за сколько можно оформить полис.