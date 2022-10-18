Суровикин заявил, что Россия и Украина являются единым народом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия с украинцами является единым народом, РФ желает, чтобы Украина была независимой от Запада, заявил сегодня, 18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

“Мы с украинцами один народ и желаем, чтобы Украина была независима от Запада и НАТО, была в дружественных отношениях с Россией “, - сказал генерал.

Также он отметил, что в настоящее время обстановку в зоне спецоперации можно ценить как напряженную.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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