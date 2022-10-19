GT: Вашингтон пытается усилить гегемонию США через поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Global Times Хэ Чжигао заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире.

"В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу", - написал он в своей статье.

Автор также отметил, что стремление США укрепить свое влияние над ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества.

Ранее испанское издание Rebelion написало, что будущее стран Европы представляется «немыслимо ужасным» из-за того, что она ведет себя как колония Соединенных Штатов, подчиняя свои интересы интересам американского ВПК и обслуживанию нужд Вашингтона.

До этого американские журналисты заявили, что из-за обострения ситуации на Украине стало понятно, что мир ждет появление постамериканского мира. В статье утверждается, что часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для Соединенных Штатов избрали нейтральный путь и тем самым отказавшись занимать чью-либо сторону.

Как ранее писал сайт KP.RU, Штаты запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Такое мнение представил в Publico обозреватель Рафаэль Поч. Эксперт отметил, что Вашингтон послал всему миру четкий сигнал, что их средства не находятся безопасности.