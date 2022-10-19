Стремоусов предупредил о скорой "битве за Херсон"

Стремоусов предупредил о приближающейся "битве за Херсон" Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в ближайшее время.

"По имеющимся у нас данным укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, уже в самое ближайшее время "начнется битва за Херсон".

Ранее власти Херсонской области заявили, что ПВО отразила попытку ракетного удара украинских боевиков по Антоновскому мосту.

До этого Стремоусов сообщил о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытавшиеся пойти в контрнаступление в Херсонской области, упёрлись в линию обороны и в настоящее время не имеют никаких шансов двигаться дальше.

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