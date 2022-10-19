Очередной американский миллиардер попросил Киев оставить Крым России Фото: Shutterstock

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман потребовав от Киева пойти на уступки России.Американский миллиардер добавил, что не видит "более реального пути к миру".

"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", — написал он в своем Twitter.

Экман также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".

Ранее основатель корпораций Tesla и SpaceX, эксцентричный миллиардер Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

А из Киева в адрес Маска-миротворца полетели камни: бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.