Иностранных наемников на Украине начали переодевать в украинскую форму и распределять в подразделения Фото: REUTERS

Взятый в плен майор украинского спецназа Руслан Груздь заявил, что иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения небольшими группами.

"Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям – батальонам, бригадам. (Иностранцы находятся) в составе украинских подразделений… Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их (наемников), берут наш (войск Киева) "пиксель" (камуфляж), чтобы не отличаться", - рассказал он в беседе РИА Новости.

Со слов майора войск Киева, какой-либо дополнительной информацией о задачах, стоящих перед иностранцами, он не располагает, так как это "закрытая информация".

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. По его словам, они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.

Ранее "Комсомольской правде" стало известно, что во Львове приземлились бизнес-джеты Gulfstream G400 и Gulfstream G550, чтобы забрать трупы иностранных инструкторов. Трупов иностранцев на Украине становится все больше и больше. Говорят, что украинские командиры начали потихоньку прикапывать наемников за позициями, чтобы потом продать данные о их месте захоронения родственникам. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU