За трупами польских наемников на Украину прислали бизнес-джеты

В социальных сетях обсуждают спутниковые снимки замеченных на аэродроме Львова американских самолетов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях обсуждают спутниковые снимки замеченных на аэродроме Львова американских самолетов. Речь идет не об истребителях, а бизнес-джетов Gulfstream G400 и Gulfstream G550. Такие могут принадлежать частным лицам или быть арендованными. Но в данном случае...

Модель самолета на радарах может ввести в заблуждение лишь блогеров. Бизнесом в салонах этих реактивных комфортабельных лайнеров не пахнет: на Gulfstream устанавливаются израильские системы радио- и радиотехнической разведки. Такие могут кружить с дозаправкой в воздухе довольно долго.

По мнению источников kp.ru во Львове они приземлились, чтобы забрать трупы иностранных инструкторов.

Трупов иностранцев на Украине становится все больше и больше. Говорят, что украинские командиры начали потихоньку прикапывать наемников за позициями, чтобы потом продать данные о их месте захоронения родственникам...

По официальным данным Минобороны России в ночь на субботу в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка уничтожено до 80 польских наемников. Под Николаевым за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, среди которых также есть иностранцы.

В сети даже появилось видео, как российские военные под Николаевом с рук отпаивают раненого британского наемника Эндрю Хилла.

Наши бойцы обращаются к наемнику на английском языке: «Не переживай, мы русские, не бойся. Хочешь пить? Че, нальем ему?».

Иностранец не отказался и уже на первом же допросе всех сдал. А еще сообщил о жестокости конкретных украинских «боевиков-садистов» к русским военнопленным, свою службу в ВСУ назвал «сущим адом».

А в воскресенье «Калибры» перепахали территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области (в марте там уже уничтожили 180 наемников). На этот раз удары наносились по частным гостиницам и охотничьим домикам, где были расквартированы иностранные инструкторы.

Морги Львова забиты трупами «солдат удачи» уже под завязку. Среди них только по официальным данным около 400 поляков, более 200 из США, 160 из Канады, более 100 из Румынии.

В лидеры этого "рейтинга" выбилась Польша. По данным Минобороны с начала специальной военной операции в ВСУ Украины числился 1831 поляк. Потом в списке идет Румыния и Великобритания.

При этом, когда речь заходит о заслуженной казни в ДНР британских наемников именно с болот Великобритании доносится жуткий вой…

Но стоит ли выдавать трупы бандитов, которые приехали из другой страны на сафари, будучи уверенными, что им удастся безнаказанно убивать жителей Донбасса и российских военнослужащих?

Предложение о поездке на Украину должно рассматриваться иностранцами, не как увлекательное сафари, о котором можно будет безнаказанно рассказать в социальных сетях, а быстрый и бесславный трансфер в один конец вот в тот самый «сущий ад» из которого российские воины зачем-то вытащили британского наемника Эндрю Хилла.

Кстати, из Грузии в 2008-ом году мешки с иностранными инструкторами и наемниками вывозили морем через Севастополь. Тогда там еще могли причаливать корабли НАТО. Теперь все, только бизнес-джетами.

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Военная спецоперация на Украине 26 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

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