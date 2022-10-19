Система ПВО сбила беспилотник около аэродрома Бельбек в Севастополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 19 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев, уточнив, что, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», - написал губернатор в своем Telegram-канале, призвав также всех жителей охранять спокойствие.

Напомним, накануне пресс-служба администрации города Энергодара заявила, что украинскими военными был совершен теракт. В заявлении говорилось о том, что они нанесли удар по администрации городп из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточнялось, что обстрел Энергодар, в результате которого был также поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч», начался в ночь на среду, 19 октября.