Украинская армия пыталась высадить на катерах десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС Фото: REUTERS

Украинские войска пытались высадить свой десант в городе Энергодаре для захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, все произошло в ночь, когда с южного района города Запорожья, а также других направлений «вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно».

Как заявил Рогов, после обстрелов Энергодара начались попытки высадки десанта, в том числе для того, чтобы захватить Запорожскую АЭС. По его словам, в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров. «Бой шел несколько часов, не менее трех - трех с половинной часов. Попытка высадки десанта была отбита», - приводит РИА Новости его заявление.

Напомним, ранее пресс-служба администрации Энергодара заявила, что украинскими военными был совершен теракт. В сообщении сказано, что они нанесли удар по администрации городп из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.