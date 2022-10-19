Специалист по электроэнергетике оценил шансы Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС Фото: REUTERS

Специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины оценил шансы страны пережить зиму с оставшимися гидроэлектростанциями (ГЭС) и атомными электростанциями (АЭС), а также назвал условие, при котором это возможно.

Как передают РИА Новости, специалист, пожелавший остаться неназванным, полагает, что Украина переживет холода не только при работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, но и при сильном сжатии промышленности государства.

Специалист также заявил, что в средствах массовой информации на сегодняшний день мало данных о масштабах ущерба, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины. Однако, по его словам, исходя из того, что после 10 октября работа системы более - менее восстановилась во многих украинских регионов, можно говорить о том, что повреждения были не критическими.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 18 октября, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября текущего года, указав на то, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.