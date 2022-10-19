Китайцы высмеяли главу МИД Германии Бербок за ее слова о российских энергоресурсах Фото: REUTERS

Читателей китайского издания «Гуаньча» рассмешили слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей об опасности энергозависимости от России. Они назвали ее слова глупыми и напомнили, что немецкая промышленность должна быть благодарна России за дешевые энергоносители.

«Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, – это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители США. Действительно смешно», – написал один из комментаторов.

«Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи», – заявил другой читатель.

«Бербок работает не на свою страну, а на США», – отметил третий пользователь.

Ранее Бербок заявила, что в свое время власти Германии не послушали своих восточноевропейских партнеров, предупреждавших об угрозе энергозависимости от России.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Германии заявляла, что Европе необходима не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».