Росгвардейцы уничтожили две БМП и десять украинских военных в ЛНР Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии России уничтожили в Луганской народной республике две боевых машины пехоты и десять украинских военных, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Луганской народной республике при отражении атаки ВСУ военнослужащие-огнеметчики из подразделения радиационной, химической и биологический защиты Росгвардии уничтожили две БМП и 10 националистов. После боя подразделение росгвардейцев было выведено на позиции в нескольких километрах от передовой, где приступило к плановым занятиям по огневой подготовке», – сказано на сайте Росгвардии.

В ходе учений бойцы ведомства успешно поразили мишени, имитирующие укрепления противника, и отработали совместные действия с бойцами спецподразделений. Маневры проводились с применением огнеметов «Шмель» и «Бородач», отметили в Росгвардии.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Росгвардия уничтожила 24 оператора украинских беспилотников в ЛНР.