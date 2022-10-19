ВСУ начали наступление в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», – рассказал он в своем Telegram-канале.

По его словам, отмечается большое количество вражеских беспилотнфх летательных аппаратов среднего действия и разведывательный «Байрактар», находящийся на удалении без входа в зону ПВО. Стремоусов заверил, что все атаки украинских войск отражены, российские силы продолжают удерживать линию обороны.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы администрации Херсонской области сообщил, что ВСУ стягивают технику к региону, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных и иностранных наемников.

Напомним, ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении запрещенные методы ведения войны.