Власти Херсона сообщили о начале организованного перемещения жителей на левый берег Днепра

Администрации города Алешки в среду, 19 сентября, заявила о том, что началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.

«В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации, где также отмечается, что были развернуты пункты временного размещения, в которых «спасатели уже распределят направление для поездки - его выберут на основе желания самого человека».

Напомним, накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей в другие российские регионы, сообщив об участившихся обстрелах гражданской инфраструктуры.