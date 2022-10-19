Спикер парламента Грузии назвал резолюцию ПАСЕ по Саакашвили «атакой на государство»

В Грузии назвал резолюцию ПАСЕ по Саакашвили «атакой на государство» Фото: REUTERS

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), объявившая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным, является атакой на грузинское государство, считает председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

«Это прямое нападение на грузинское государство. Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны, что должно быть понятно всем», – заявила он, выступая в парламенте Грузии.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, где политические партии России признаны пособниками терроризма. В этом же документе упомянуты политические заключенные, в частности Михаил Саакашвили, которые названы врагами президента России Владимира Путина. ПАСЕ в своей резолюции отметила необходимость освобождения экс-президента Грузии.

Как писал сайт KP.RU, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В отношении бывшего грузинского лидера возбуждено сразу четыре уголовных дела.